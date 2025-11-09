Storage Wars
Folge 13: Der 6. Sinn
21 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
In Fontana will Ivy diesmal auf sein Bauchgefühl hören. Und Rene reist mit einem leeren Truck an, um seinen Gewinn zu transportieren. Wer hat bei der heutigen Auktion die Nase vorn?
Weitere Folgen in Staffel 6
Storage Wars
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC