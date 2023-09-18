Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 1: Drama, Baby, Drama!

50 Min.Folge vom 18.09.2023Ab 6

Die ersten Sänger:innen wagen gemeinsam mit heimischen Tänzer:innen den Schritt auf die "Strip Karaoke"-Bühne und sorgen für außergewöhnliche Auftritte voller Überraschungen. Bruce Darnell und Balletttänzerin Karina Sarkissova unterstützen das Jury-Publikum gemeinsam mit ihrer Expertise. Nur jenes Performance-Duo, das den lautesten Applaus erntet, gewinnt das goldene Mikrofon.

