Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Strip Karaoke

Staffel 1 Folge 5: Im Eifer des Gefechts

PULS 4Staffel 1Folge 5vom 01.07.2024
Staffel 1 Folge 5: Im Eifer des Gefechts

Staffel 1 Folge 5: Im Eifer des GefechtsJetzt kostenlos streamen

Strip Karaoke

Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Im Eifer des Gefechts

50 Min.Folge vom 01.07.2024Ab 12

Sänger:innen wagen gemeinsam mit heimischen Tänzer:innen den Schritt auf die "Strip Karaoke"-Bühne und sorgen für außergewöhnliche Auftritte voller Überraschungen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Strip Karaoke
PULS 4
Strip Karaoke

Strip Karaoke

Alle 1 Staffeln und Folgen