Staffel 1 Folge 4: Nackte Tatsachen für Karina SarkissovaJetzt kostenlos streamen
Strip Karaoke
Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Nackte Tatsachen für Karina Sarkissova
49 Min.Folge vom 09.10.2023Ab 6
Sänger:innen wagen gemeinsam mit heimischen Tänzer:innen den Schritt auf die "Strip Karaoke"-Bühne und sorgen für außergewöhnliche Auftritte voller Überraschungen. Bruce Darnell und Balletttänzerin Karina Sarkissova unterstützen das Jury-Publikum gemeinsam mit ihrer Expertise. Nur jenes Performance-Duo, das den lautesten Applaus erntet, gewinnt das goldene Mikrofon.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Strip Karaoke
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4