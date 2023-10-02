Staffel 1 Folge 3: Ganz großes KinoJetzt kostenlos streamen
Strip Karaoke
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Ganz großes Kino
51 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 6
Sänger:innen wagen gemeinsam mit Tänzer:innen den Schritt auf die "Strip Karaoke"-Bühne und sorgen für außergewöhnliche Auftritte voller Überraschungen. Bruce Darnell und Sänger Lukas Fendrich unterstützen das Jury-Publikum gemeinsam mit ihrer Expertise. Nur jenes Performance-Duo, das den lautesten Applaus erntet, gewinnt das goldene Mikrofon.
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Strip Karaoke
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Genre:Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4