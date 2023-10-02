Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Strip Karaoke

Staffel 1 Folge 3: Ganz großes Kino

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 02.10.2023
Staffel 1 Folge 3: Ganz großes Kino

Staffel 1 Folge 3: Ganz großes KinoJetzt kostenlos streamen

Strip Karaoke

Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Ganz großes Kino

51 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 6

Sänger:innen wagen gemeinsam mit Tänzer:innen den Schritt auf die "Strip Karaoke"-Bühne und sorgen für außergewöhnliche Auftritte voller Überraschungen. Bruce Darnell und Sänger Lukas Fendrich unterstützen das Jury-Publikum gemeinsam mit ihrer Expertise. Nur jenes Performance-Duo, das den lautesten Applaus erntet, gewinnt das goldene Mikrofon.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Strip Karaoke
PULS 4
Strip Karaoke

Strip Karaoke

Alle 1 Staffeln und Folgen