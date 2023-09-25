Staffel 1 Folge 2: 100 Dezibel und noch weiterJetzt kostenlos streamen
Strip Karaoke
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: 100 Dezibel und noch weiter
50 Min.Folge vom 25.09.2023Ab 12
Sänger:innen wagen gemeinsam mit Tänzer:innen den Schritt auf die "Strip Karaoke"-Bühne und sorgen für außergewöhnliche Auftritte voller Überraschungen. Bruce Darnell und Sängerin Martina Kaiser unterstützen das Jury-Publikum gemeinsam mit ihrer Expertise. Nur jenes Performance-Duo, das den lautesten Applaus erntet, gewinnt das goldene Mikrofon.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Strip Karaoke
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4