Strip Karaoke

Staffel 1 Folge 2: 100 Dezibel und noch weiter

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 25.09.2023
50 Min.Folge vom 25.09.2023Ab 12

Sänger:innen wagen gemeinsam mit Tänzer:innen den Schritt auf die "Strip Karaoke"-Bühne und sorgen für außergewöhnliche Auftritte voller Überraschungen. Bruce Darnell und Sängerin Martina Kaiser unterstützen das Jury-Publikum gemeinsam mit ihrer Expertise. Nur jenes Performance-Duo, das den lautesten Applaus erntet, gewinnt das goldene Mikrofon.

