Strip Karaoke
1 StaffelAb 12
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Strip Karaoke
Entertainment mit anziehendem Gesang und ausziehendem Tanz: Auf Österreichs erster Strip Karaoke-Bühne kann alles passieren. Mutige, stimmgewaltige Sänger:innen treffen auf die Crème de la Crème heimischer Tänzer:innen verschiedener Genres.
Genre:Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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