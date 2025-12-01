Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 1
Folge 1: Malik

24 Min.Ab 6

Stromberg stellt einen neuen Azubi ein, der für Unruhe in der Abteilung sorgt: Malik ist Moslem, womit Ernie, der sich stark in der katholischen Kirchengemeinde engagiert, Probleme hat. Lösungen durch den Chef sind also gefragt. Die sorgen aber gleichzeitig für Überraschungen an der Frauenfront, wo weiterhin Jennifer Strombergs Objekt der Begierde ist.

