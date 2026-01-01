Stromberg
Folge 7: Cheyenne
26 Min.Ab 12
Trotz der anfänglichen Erfolge wird die Schiffskasko geschlossen und Stromberg kehrt wieder zurück. Er versucht Jennifer zu überreden, den gemeinsamen Nachwuchs doch zu bekommen und will ihr zeigen, dass er die Capitol kinderfreundlicher machen kann. Durch seine Bemühungen stößt er allerdings eine ungeahnte Kettenreaktion an ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stromberg
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen