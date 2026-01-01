Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 7
Folge 7: Cheyenne

26 Min.Ab 12

Trotz der anfänglichen Erfolge wird die Schiffskasko geschlossen und Stromberg kehrt wieder zurück. Er versucht Jennifer zu überreden, den gemeinsamen Nachwuchs doch zu bekommen und will ihr zeigen, dass er die Capitol kinderfreundlicher machen kann. Durch seine Bemühungen stößt er allerdings eine ungeahnte Kettenreaktion an ...

