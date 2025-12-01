Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 2
Folge 2: Frau Papenacker

27 Min.Ab 6

Stromberg hat sein Ziel erreicht: Becker wurde beurlaubt und er trohnt jetzt endlich auf dem Chefsessel. Frau Papenacker, Beckers Assistentin, passt das so gar nicht und Stromberg raubt ihr bald den letzten Nerv. Parallel gestaltet sich die Suche nach einem ehrwürdigen Nachfolger für Stromberg als schwierig. Nicht zuletzt, weil Tanja und Ulf private Probleme plagen ...

