Stromberg
Folge 8: Jonas
27 Min.Ab 12
Stromberg kann fürsorglich sein und das will er Jennifer auch beweisen: Er unterstützt den Azubi Jonas, der unter Prüfungsangst leidet, bei den Vorbereitungen zu seiner Zwischenprüfung - natürlich im Strombergstil. Ulf steht seit seiner Abmahnung enorm unter Druck und lässt das an den anderen aus. Ernie will, dass das Mobbing gegen ihn endlich aufhört und holt den Pfarrer seiner Gemeinde ins Büro ...
