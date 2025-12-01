Stromberg
Folge 4: Der Nachfolger
27 Min.Ab 6
Stromberg muss feststellen, dass seine Herzensdame Jennifer nicht so gekleidet ist, wie eine Vorzimmerdame in der Führungsetage gekleidet sein sollte. Deshalb versucht er sie unauffällig zu einem Stilwechsel zu bewegen. In Strombergs alter Abteilung ist die Laune anhaltend mies. Besonders bei Ulf und Tanja kriselt es unaufhörlich. Doch durch eine ärztliche Diagnose ändert sich die Situation für alle Beteiligten ...
Stromberg
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
6
