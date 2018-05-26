Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Das ist doch Käse

sixxStaffel 7Folge 10vom 26.05.2018
Das ist doch Käse

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 10: Das ist doch Käse

25 Min.Folge vom 26.05.2018Ab 6

Enie van de Meiklokjes backt heute die besten Sachen voll mit Käse: Der kommt in Form von Quark und Frischkäse reichlich in einen dreischichtigen Cheesecake. Kleine Käsekuchen zum Vernaschen macht Enie als Muffins mit ordentlich Streuseln obendrauf. Speed & Easy gemacht sind die würzig-knusprigen Käsestangen. Und: Betty Muschen aus Berlin kommt vorbei, um Enie einen Dauerbrenner aus ihrem Café "Wahrhaft Nahrhaft" zu zeigen: Einen Himbeer-Mango-Kokos-Cheesecake.

