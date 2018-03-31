Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixx Staffel 7 Folge 2 vom 31.03.2018
27 Min. Folge vom 31.03.2018

Enie van de Meiklokjes legt heute den Fokus auf Gebäck, das schnell gemacht, trotzdem sehr lecker und auch zum Mitnehmen gut geeignet ist. Sie macht einen Himbeer-Käsekuchen im Glas, herzhafte Kräuterwaffel-Sandwiches mit Schafskäsecreme und als Speed & Easy pikante Käse-Chili-Muffins. Die Food-Stylistin und Backbuchautorin Sandra Schumann zeigt Enie, wie schnell sie ihre genialen Zitronen-Rosmarin-Madeleines zaubert.

sixx
