sixxStaffel 7Folge 16vom 17.11.2018
Folge 16: Für jede Party was dabei

27 Min.Folge vom 17.11.2018Ab 6

Los geht's mit einem Leckerbissen für jeden Party-Anlass: ein herrliches Trauben-Rosmarin-Focaccia. Zur Geburtstagsparty gibt es eine wunderschöne und leckere Torte aus Biskuit, karamellisierten Äpfeln und Buttercreme: die Whoohoo-Geburtstagstorte! Der Speed & Easy Partygenuss sind die Poptails - bunte Cocktails zum Schlecken als Eis. Und: Caroline Preuss alias Bloggerin und Youtuberin "Madmoisell" besucht Enie und zeigt ihr ihre bunten, glitzernden Mermaid-Donuts aus dem Ofen.

