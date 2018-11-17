Für jede Party was dabeiJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 16: Für jede Party was dabei
27 Min.Folge vom 17.11.2018Ab 6
Los geht's mit einem Leckerbissen für jeden Party-Anlass: ein herrliches Trauben-Rosmarin-Focaccia. Zur Geburtstagsparty gibt es eine wunderschöne und leckere Torte aus Biskuit, karamellisierten Äpfeln und Buttercreme: die Whoohoo-Geburtstagstorte! Der Speed & Easy Partygenuss sind die Poptails - bunte Cocktails zum Schlecken als Eis. Und: Caroline Preuss alias Bloggerin und Youtuberin "Madmoisell" besucht Enie und zeigt ihr ihre bunten, glitzernden Mermaid-Donuts aus dem Ofen.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen