sixxStaffel 7Folge 12vom 20.10.2018
24 Min.Folge vom 20.10.2018Ab 6

Äpfel sind echte Alleskönner. Enie backt eine echt französische Apfeltarte, leckere Gorgonzola-Apfel-Muffins und ganz Speed & Easy einen Apfel-Sirup, der sowohl als Kuchentopping als auch als Getränk wirklich köstlich ist. Und ihr Gast Steven Blaess betreibt in Hannover das Café "Kaffee kann ich". Er zeigt Enie seinen liebsten Apfelkuchen: Eine Schmand-Pudding-Apfel-Torte.

