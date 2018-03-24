Ei, Ei, Ei - Ostern süß und salzig Jetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 1: Ei, Ei, Ei - Ostern süß und salzig
27 Min.Folge vom 24.03.2018Ab 6
Enie backt heute neben ihren Häschen-Popöchen-Cupcakes ein originelles Osternest in Form eines köstlichen Laugenzopfs, den sie kunstvoll zu einem Kissen flechtet, damit reichlich Ostereier darin ihren Platz finden. Außerdem bastelt sie hübsche Ostereier, in denen sie eine kleine Botschaft versteckt. Besuch bekommt Enie von der Back-Bloggerin Julia Mauracher, mit der sie saftige Ostereier-Cakepops zubereitet.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen