Sweet and Easy - Enie backt
Folge 18: Snack Attack
24 Min.Ab 6
Enie präsentiert heute die besten Rezepte für den kleinen Hunger zwischendurch. So wie die süßen "Rocky-Road-Riegel" aus Nüssen, Schokolade und Marshmallows. Wer es lieber herzhaft mag, für den gibt es köstliche Spinat-Feta-Schnecken. Ganz Speed & Easy für den ultimativen Energiekick sind die Pinienkernbälle mit Schafskäse. Zu Gast ist Yasmina Foudhaili vom Hamburger Café "Osterdeich". Sie zeigt Enie ihr leckeres Pflaumenzupfbrot.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen