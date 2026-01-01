Sweet and Easy - Enie backt
Folge 3: Prunk, Protz & Prahlerei!
29 Min.Ab 6
Enie zeigt heute, wie einfach man sehr eindrucksvoll backen kann. Sie beginnt mit einem "Naked Gugel", der mit einer köstlichen Buttercreme gefüllt wird. Anschließend backt sie Cookie-Lollies mit einer schokoladigen Füllung. Im Speed & Easy verschönert Enie simple Erdbeeren mit farbigen Candy-Melts. Und hoher Besuch steht an: Christian Hümbs, der Patissier des Jahres 2017 und Juror bei "Das große Backen", backt seine eindrucksvolle Holländer Sahnetorte ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen