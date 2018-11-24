Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 17vom 24.11.2018
25 Min.Folge vom 24.11.2018Ab 6

Enie backt heute herrlich knusprige Mohnbrötchen aus Plunderteig gefüllt mit Nüssen und Marzipan nach einem dänischen Rezept. Außerdem bereitet sie ein würziges Paleobrot zu. Perfekt zum Abendessen und ganz Speed & Easy gemacht ist der Brotstern gefüllt mit Pesto, Salami und Käse. Und die Bloggerin "maraswunderland" Tamara Stab kommt aus Frankfurt, um mit Enie ihr Kurkuma-Baguette zu backen.

sixx
