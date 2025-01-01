Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 18
Folge 18: Snack Attack

24 Min.Ab 6

Enie präsentiert heute die besten Rezepte für den kleinen Hunger zwischendurch. So wie die süßen "Rocky-Road-Riegel" aus Nüssen, Schokolade und Marshmallows. Wer es lieber herzhaft mag, für den gibt es köstliche Spinat-Feta-Schnecken. Ganz Speed & Easy für den ultimativen Energiekick sind die Pinienkernbälle mit Schafskäse. Zu Gast ist Yasmina Foudhaili vom Hamburger Café "Osterdeich". Sie zeigt Enie ihr leckeres Pflaumenzupfbrot.

