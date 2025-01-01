taff
Thema u. a.: Namibia Serie
15 Min.Ab 12
In Namibia leben etwa 25.000 Menschen mit deutschen Wurzeln. Deswegen wird im südwestlichsten Land Afrikas auch deutsch gesprochen. Hier leben Tierschützer, Popstars und Auswanderer zusammen in einem der trockensten Länder der Erde - "taff" hat sie besucht. Außerdem: Sommerlooks für zu Hause
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
Enthält Produktplatzierungen