Thema u. a.: Coachella 2022 (2)
11 Min.Ab 12
"taff"-Reporterin Raquel Adamiec war beim meist-gehypten Festival der Welt: Coachella. Fünf Tage lang war "taff" in Palm Springs vor Ort und hat nicht nur das Coachella selbst, sondern auch das sogenannte "No-Chella" auf den Kopf gestellt - das Festival neben dem Festival - bis zu 50 Parties finden täglich abseits des Festival-Geländes statt und die sind teilweise angeblich so exklusiv, dass nicht einmal die größten Influencer:innen der Welt reinkommen.
