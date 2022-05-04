Thema u. a.: Deutschland, deine Platten (3)Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 04.05.2022: Thema u. a.: Deutschland, deine Platten (3)
Der Ruf von manchen Plattenbauten ist nicht der beste. Die Viertel stehen häufig wegen hoher Kriminalität und Arbeitslosenquote im Fokus. "taff" schaut hinter die Kulissen und fühlt den zahlreichen Klischees und Mythen der Platte auf den Zahn. Und: Fab Life Shonda Rhimes
