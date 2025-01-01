taff
Thema u. a.: Namibia Serie (2)
16 Min.Ab 12
In Namibia leben etwa 25.000 Menschen mit deutschen Wurzeln. Deswegen wird im südwestlichsten Land Afrikas auch deutsch gesprochen. Hier leben Tierschützer, Popstars und Auswanderer zusammen in einem der trockensten Länder der Erde - "taff" hat sie besucht. Außerdem: Stuart Cameron: Vom Mobbingopfer zum Businessmann
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
12
