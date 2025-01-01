Thema u. a.: Deutschland, deine Platten (5)Jetzt kostenlos streamen
taff
Thema u. a.: Deutschland, deine Platten (5)
17 Min.Ab 12
Der Ruf von manchen Plattenbauten ist nicht der beste. Die Viertel stehen häufig wegen hoher Kriminalität und Arbeitslosenquote im Fokus. "taff" schaut hinter die Kulissen und fühlt den zahlreichen Klischees und Mythen der Platte auf den Zahn. Und: Food Trends Mai 2022
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
