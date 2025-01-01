Thema u. a.: Meet Britain 2022 - Pandemie und BrexitJetzt kostenlos streamen
taff
Thema u. a.: Meet Britain 2022 - Pandemie und Brexit
26 Min.Ab 12
Die letzten zwei Jahre waren die Nachrichten bestimmt von der weltweiten Pandemie. Aber auch andere Ereignisse haben Europa verändert. Denn am 31.1.2020 war es nach langer Verhandlung soweit: Das Vereinigte Königreich ist, aufgrund des Brexits, nicht mehr Teil der europäischen Union. "taff" hat sich in England umgehört und hat von Auswander:innen und Einheimischen erfahren, wie die letzten zwei Jahre waren.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
12
