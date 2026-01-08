Trump auf Beutezug: Zeitalter der Raubtiere?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 08.01.2026: Trump auf Beutezug: Zeitalter der Raubtiere?
88 Min.Folge vom 08.01.2026
Gehört Grönland bald zu den USA? Während die Welt noch über die Rechtmäßigkeit des US-Angriffs in Venezuela und über die Gefangennahme von Diktator Nicolás Maduro diskutiert, nimmt US-Präsident Donald Trump schon weitere Ziele ins Visier. Man wolle die amerikanische Dominanz in der westlichen Hemisphäre absichern, heißt es ganz offen aus dem Weißen Haus - und schließe auch weitere Militäreinsätze nicht aus. Zählt bald nur mehr das Faustrecht?
Altersfreigabe:
0