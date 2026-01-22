Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deals, Druck, Dominanz: Braucht auch Europa einen Trump?

ServusTVFolge vom 22.01.2026
Folge vom 22.01.2026: Deals, Druck, Dominanz: Braucht auch Europa einen Trump?

88 Min.Folge vom 22.01.2026

"Meine eigene Moral, mein eigener Verstand - das ist das Einzige, was mich aufhalten kann": Mangelndes Selbstbewusstsein war noch nie das Problem von Donald J. Trump. Und tatsächlich: In nur einem Jahr Amtszeit hat der US-Präsident die Welt nachhaltig verändert. Europa rüstet auf wie noch nie, in der NATO knirscht es, und mit seiner aggressiven Zollpolitik mischt Trump auch noch den Welthandel auf. Ist er in Feind Europas, oder doch Weltpolizist und Friedensbringer?

