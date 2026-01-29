Kampf um Amerika: Droht jetzt ein Bürgerkrieg?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 29.01.2026: Kampf um Amerika: Droht jetzt ein Bürgerkrieg?
90 Min.Folge vom 29.01.2026
Ein Wintersturm legt derzeit weite Teile der USA lahm - und trotzdem gehen die Amerikaner auf die Straße. Denn der Krankenpfleger Alex Pretti ist heuer bereits das zweite Todesopfer im Zusammenhang mit Einsätzen der Einwanderungsbehörde ICE. Nach Kritik aus den eigenen Reihen bemüht sich Präsident Donald Trump um einen versöhnlichen Ton. Und doch warnen immer mehr: Amerika steht knapp vor einem Bürgerkrieg. Treibt Trump das Land in den Abgrund?
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0