Männer zu den Waffen: Sterben fürs eigene Land?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 05.02.2026: Männer zu den Waffen: Sterben fürs eigene Land?
86 Min.Folge vom 05.02.2026
Soll der Wehrdienst auf acht Monate verlängert werden? Diese Frage will Kanzler Christian Stocker (ÖVP) im Herbst mittels Volksbefragung klären. Auch Deutschlands Regierung hat angesichts der internationalen Bedrohungslage längst reagiert: Der Wehrdienst bleibt zwar freiwillig, doch die verpflichtende Musterung kommt zurück. Männer zu den Waffen - wichtig und richtig, um in einer neuen Weltordnung Stärke zu zeigen? Oder entfernt sich das neutrale Österreich schrittweise von seiner Identität?
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