Vier Jahre Ukraine-Krieg: Wer verhindert den Frieden?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 19.02.2026: Vier Jahre Ukraine-Krieg: Wer verhindert den Frieden?
82 Min.Folge vom 19.02.2026
Hunderttausende Todesopfer, Millionen auf der Flucht: Der Krieg in der Ukraine wütet nun schon seit vier Jahren und hat Europa nachhaltig verändert. Auch die jüngsten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Genf sind ohne nennenswertes Ergebnis zu Ende gegangen, und ein nachhaltiger Frieden scheint weiter entfernt denn je. Woran scheitern die Verhandlungen immer wieder? Und warum gelingt nicht einmal US-Präsident Donald Trump der versprochene Durchbruch?
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