Folge vom 15.01.2026: Österreicht's: Schafft die Regierung die Wende?
Wird das Jahr 2026 besser als 2025? Das glauben laut einer aktuellen Umfrage nur noch 15 Prozent der Österreicher. Das Land steckt tief in der Krise, die Teuerungsspirale dreht sich weiter und immer mehr haben ein Problem mit der Zuwanderung. Die Regierung gibt sich nach ihrer Klausur in Mauerbach optimistisch: „2026 wird das Jahr des Aufschwungs“, verspricht Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Doch wie viel bringen Maßnahmen wie die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel?
