Tatort
Folge vom 20.02.2026: Tatort: Unten
Auf einem verlassenen Industriegelände wird der obdachlose Gregor Aigner tot aufgefunden. Indy und Tina, selbst obdachlos und Bekannte des Toten, rufen die Polizei. Zunächst wird ein Streit im Milieu vermutet, doch Psychopharmaka und Spuren von Crystal Meth werfen neue Fragen auf. Hinzu kommen Intrigen: Tina ist Begünstigte von Gregors Lebensversicherung, mögliche Affären und Eifersucht spielen eine Rolle. Oder ist Gregor als ehemaliger Journalist einer großen Sache zu nahe gekommen? Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Thomas Stipsits (Manfred Schimpf) Hubert Kramar (Ernst Rauter) Günter Franzmeier (Dr. Kreindl) Michael Pink (Franz Zanger) Jutta Fastian (Dr. Steiner-Reeves) Maya Unger (Tina Kranzinger) Michael Steinocher (Jonathan "Indy" Lechner) Sabrina Reiter (Johanna Wallner) Finn Reiter (Tobi) Klaus Huhle (Micha Schmidt) Bettina Ratschew (Isabella Aigner) Gerda Drabek (Hedi) Felix Stichmann (Zivildiener) Inge Maux (Sackerl-Grete) Florian Tröbinger (Polizist) Alexander Stecher (Kellner) Regie: Daniel Prochaska Buch: Thomas Christian Eichtinger Samuel R. Schultschik Bildquelle: ORF/Superfilm/Philipp Brozsek