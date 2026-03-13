Tatort: Die Kunst des KriegesJetzt kostenlos streamen
Tatort
Folge vom 13.03.2026: Tatort: Die Kunst des Krieges
Am Stadtrand von Wien wird ein türkischer Geschäftsmann ermordet und gefoltert. Die Ermittler Bibi Fellner und Moritz Eisner vermuten Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Eine junge Ukrainerin, jahrelang zur Prostitution gezwungen, deutet auf einen Menschenhändler- und Schlepperring hin. Als ein gewalttätiger Ex-Zuhälter auftaucht, nimmt der Fall eine gefährliche Wendung. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Hubert Kramar (Ernst Rauter) Kristina Sprenger (Daniela Vopelka) Michael Fuith (Andy Mittermeier) Janina Rudenska (Victoria Oshchypko) Daniel Wagner (Ramazan Tagaev) Günther Franzmeier (Gerichtsmediziner) Simon Schwarz (Heinzi) Thomas Stipsits (Schimpf) Tanja Raunig (Claudia Eisner) Regie: Thomas Roth Bildquelle: ORF/Superfilm/Klaus Pichler