Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Julia im Mutterglück

ATVStaffel 17Folge 10
Julia im Mutterglück

Julia im MutterglückJetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 10: Julia im Mutterglück

61 Min.Ab 12

Sechsfach-Papa Marcel wird kurzfristig aus dem Gefängnis entlassen und findet bei seiner Freundin Lisa ein Zuhause. Die Jung-Mama scheint inzwischen über seine gewaltsame Vergangenheit hinwegzusehen und ist überzeugt davon, dass er nie wieder körperlich auf sie losgehen wird. Die beiden scheint mehr zu verbinden als das gemeinsame Kind.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 19 Staffeln und Folgen