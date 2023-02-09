Basteln an neuem NachwuchsJetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 6: Basteln an neuem Nachwuchs
62 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 12
Petra und Miguel mussten bereits fünf Fehlgeburten durchstehen - eine echte Zerreißprobe für das junge Paar. Die beiden wünschen sich sehnlichst ein gemeinsames Kind und denken nun über eine künstliche Befruchtung nach. Denn Petras Tochter Aleeyah soll endlich Gesellschaft bekommen. Die 17-jährige Jungmama Jasmin hat unterdessen mit Beziehungsproblemen zu kämpfen. Außerdem verrät der werdende Papa Manuel, warum er sich von Nadine getrennt hat.
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen