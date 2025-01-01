Teenager werden Mütter
Folge 8: Große Sorge vor der Geburt
61 Min.Ab 12
Die 19-jährige Nadine ist bei Dr. Armin Breinl zur Kontrolluntersuchung. Aufgrund ihres ersten Kaiserschnitts, kann die Schwangere ihr zweites Baby nicht auf natürlichem Wege zur Welt bringen. Nun hat sie Bedenken, dass die Wehen früher als zum errechneten Termin einsetzen könnten. Jung-Papa Angelo steht unterdessen vor einer großen Entscheidung und sucht Rat bei Joanas Schwester Christine in der Steiermark.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen