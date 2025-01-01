Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teenager werden Mütter

ATVStaffel 17Folge 11
60 Min.Ab 12

"Teenager werden Mütter" geht in die 17. Runde - mit neuen und altbekannten Gesichtern. Frisch gebackene Eltern stellen sich wieder dem turbulenten Abenteuer Kinderkriegen, geraten auf Abwege, treffen lebensverändernde Entscheidungen.

ATV
