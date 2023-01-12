Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Jungeltern im Baby-Alltags-Stress

ATVStaffel 17Folge 2vom 12.01.2023
Jungeltern im Baby-Alltags-Stress

Jungeltern im Baby-Alltags-StressJetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 2: Jungeltern im Baby-Alltags-Stress

62 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 12

Clemens und Jasmin können sich glücklich schätzen, dass Oma Rosi sie in ihrem Jungelternleben unterstützt. Beide wollen nach einiger Zeit endlich mal wieder ausgehen. Trotzdem hat Jasmin Gewissenbisse, wenn sie ihr Töchterchen eine Weile aus den Händen geben muss. Auch die 19-jährige Petra und ihr Partner Miguel sind sich ihrer großen Verantwortung als Eltern bewusst. Besonders Helikopter-Papa Miguel, er lässt seine Tochter keine Sekunde aus den Augen.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 19 Staffeln und Folgen