Teenager werden Mütter

Alles geht in die Brüche

ATVStaffel 18Folge 10vom 07.03.2024
Alles geht in die Brüche

Folge 10: Alles geht in die Brüche

59 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 12

Lisa zieht es nach Köln, weit weg von Marcell. Melanie lässt sich die Nase brechen und auch bei Angelo und Joann geht so einiges in die Brüche.

