Teenager werden Mütter

Drama, Veränderung & Abstürze

ATVStaffel 18Folge 1vom 04.01.2024
Drama, Veränderung & Abstürze

Folge 1: Drama, Veränderung & Abstürze

61 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 12

Ein positiver Schwangerschaftstest bringt das Leben der 20-jährigen Doppel-Mama Michelle endgültig durcheinander. Das Kind erwartet sie von Kevin - ihrem neuen Freund, der für sie nicht gerade die beste Partie zu sein scheint. Nathalie ist neu bei "Teenager werden Mütter". Die 18-Jährige wuchs bei einer Pflegefamilie auf und möchte nun bei ihrer Tochter Chayenne alles richtig machen. Zum Glück kann sie mit der Unterstützung des Kindsvaters rechnen ...

