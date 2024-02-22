Teenager werden Mütter
Folge 8: Schluss mit den Babys
58 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12
Wo ein Anfang, da auch ein Ende. Das denken sich Kerstin und Scott, die nach der Geburt ihres Sohnes keine Kinder mehr wollen. Kristin und Gerald reicht es auch - eine Vasektomie steht im Raum.
