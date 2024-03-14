Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Marcell ist der Vater - oder?

ATVStaffel 18Folge 11vom 14.03.2024
Marcell ist der Vater - oder?

Marcell ist der Vater - oder?Jetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 11: Marcell ist der Vater - oder?

58 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12

Marcell will es wissen und macht einen Vaterschaftstest. Ist Matheo sein Kind? Lisa weiß davon nichts und ist überrascht. Kerstin und Scott geben ihr Ende bei TWM bekannt.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 19 Staffeln und Folgen