Marcell ist der Vater - oder?Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 11: Marcell ist der Vater - oder?
58 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Marcell will es wissen und macht einen Vaterschaftstest. Ist Matheo sein Kind? Lisa weiß davon nichts und ist überrascht. Kerstin und Scott geben ihr Ende bei TWM bekannt.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:DOKUTAINMENT, REALITY
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12Angst, Desorientierung
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen