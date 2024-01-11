Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 18Folge 2vom 11.01.2024
62 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12

Die schwangere Michelle wendet sich von Kevin ab und trifft sich wieder mit ihrem Ex-Freund Jovan. Und das, obwohl sie traumatische Erinnerungen an die Beziehung mit ihm hat. Für die 20-jährige Nadine brechen unterdessen dunkle Zeiten an. Ihre Schwangerschaft war geprägt von Komplikationen und nun will sie ihr Partner auch noch verlassen.

ATV
