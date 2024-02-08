Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teenager werden Mütter

ATVStaffel 18Folge 6vom 08.02.2024
Folge 6: Von Haarimplantaten und Nasen-OPs

59 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12

Melanie und ihre Familie reisen nach Istanbul, aber nicht nur für den Urlaub, sondern auch um die ein oder anderen Dinge auszubessern. Michelle liegt in den Wehen und muss ins Krankenhaus. Julia und Iraj arbeiten an Aminas Gleichgewicht.

ATV
