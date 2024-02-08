Von Haarimplantaten und Nasen-OPsJetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 6: Von Haarimplantaten und Nasen-OPs
59 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12
Melanie und ihre Familie reisen nach Istanbul, aber nicht nur für den Urlaub, sondern auch um die ein oder anderen Dinge auszubessern. Michelle liegt in den Wehen und muss ins Krankenhaus. Julia und Iraj arbeiten an Aminas Gleichgewicht.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
