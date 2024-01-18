Dessous, Tattoos & FremdschauenJetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 3: Dessous, Tattoos & Fremdschauen
59 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12
Mit Sorge beobachtet Michelles Mutter, dass ihre schwangere Tochter erneut mit ihrem Ex Jovan zusammen sein möchte. Der Mann wird immer wieder straffällig. Ist er trotzdem die richtige Partie für Michelle und ihre Kinder? Außerdem gibt es Neuigkeiten von den Jungeltern Petra und Miguel ...
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teenager werden Mütter
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:DOKUTAINMENT, REALITY
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12Angst, Desorientierung
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
Enthält Produktplatzierungen