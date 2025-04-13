Texas BBQ Legends
Folge 1: Dieser Spot schreit BBQ
24 Min.Ab 12
Dieser Spot schreit BBQ! Erlebt in Folge 1 echtes Texas-Barbecue mit langer Tradition, rustikalem Flair und rauchigen Aromen. Ein perfekter Einstieg in die große BBQ-Reise - aber trifft Salt Lick auch den Geschmack der beiden Experten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Texas BBQ Legends
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH i.G.