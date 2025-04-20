Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Texas BBQ Legends

Passt Sterneküche zu BBQ?

JoynStaffel 1Folge 2
Passt Sterneküche zu BBQ?

Passt Sterneküche zu BBQ?Jetzt kostenlos streamen

Texas BBQ Legends

Folge 2: Passt Sterneküche zu BBQ?

27 Min.Ab 12

Schmeckt es mit Stern auch gleich besser? In Folge 2 besucht das Team La Barbecue, wo Fine Dining auf rustikale Grilltradition trifft. Edelangerichtet, aber überzeugt das auch geschmacklich? Wo landet La Barbecue am Ende im großen BBQ-Ranking?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Texas BBQ Legends
Joyn
Texas BBQ Legends

Texas BBQ Legends

Alle 1 Staffeln und Folgen