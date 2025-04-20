Texas BBQ Legends
Folge 2: Passt Sterneküche zu BBQ?
27 Min.Ab 12
Schmeckt es mit Stern auch gleich besser? In Folge 2 besucht das Team La Barbecue, wo Fine Dining auf rustikale Grilltradition trifft. Edelangerichtet, aber überzeugt das auch geschmacklich? Wo landet La Barbecue am Ende im großen BBQ-Ranking?
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH i.G.