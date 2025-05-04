Das berühmteste Brisket der WeltJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Das berühmteste Brisket der Welt
23 Min.Ab 12
Das berühmteste Brisket der Welt? Bei Franklin Barbecue steht das Team stundenlang Schlange für die legendäre BBQ-Erfahrung. Doch hält das Kult-Brisket wirklich, was es verspricht - und ist Franklin am Ende tatsächlich die Nummer 1 im Texas-Ranking?
